Від 9° морозу до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. По Україні сьогодні очікується суха і доволі прохолодна погода - удень до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 26 жовтня без опадів.
Вітер переважно південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 8-13° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.
Додамо
Сьогодні, 26 жовтня, у світі святкують День приємних несподіванок.