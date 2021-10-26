Від 9° морозу до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 жовтня без опадів.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 8-13° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

Додамо

Сьогодні, 26 жовтня, у світі святкують День приємних несподіванок.