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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 13539 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Від 9° морозу до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. По Україні сьогодні очікується суха і доволі прохолодна погода - удень до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 9° морозу до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 жовтня без опадів.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 8-13° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

Додамо

Сьогодні, 26 жовтня, у світі святкують День приємних несподіванок.

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