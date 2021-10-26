26 жовтня: яке сьогодні свято

День приємних несподіванок

Невідомо, хто і коли став ініціатором його проведення, але очевидно - це позитивно налаштована і відкрита світові людина. Щороку у Дня з'являється все більше прихильників, тому сьогодні він набуває все більш широкого характеру святкування.

Традиції Дня, природно, випливають із самої назви свята - цього дня заведено робити різні "приємності" іншим людям, до того ж без особливого приводу і навіть малознайомим. А радість від несподіваного подарунка або уваги - грає чималу роль у житті кожного з нас.

Релігійні свята

26 жовтня відзначається церковне свято мучеників Карпа і його сестри Агафоніки. Також в цей день вшановується Іверська ікона Божої Матері. На Агафона наші предки ходили в баню і проганяли банного духа.

У цю дату читають молитву для лікування від епілепсії. Також сьогодні можна прочитати оберіг на цінні речі. Вважається, що 26 жовтня легко захворіти. У цей день потрібно тепло одягатися, берегти ноги і шию.

У вівторок, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим.