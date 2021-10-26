26 октября: какой сегодня праздник

День приятных неожиданностей

Неизвестно, кто и когда стал инициатором его проведения, но очевидно – это положительно настроенный и открытый миру человек. Каждый год у Дня появляется все больше поклонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования.

Традиции Дня, естественно, вытекают из самого названия праздника - в этот день принято делать разные "приятности" другим людям, к тому же без особого повода и даже малознакомым. А радость от неожиданного подарка или внимания – играет немалую роль в жизни каждого из нас.

Религиозные праздники

26 октября отмечается церковный праздник мучеников Карпа и его сестры Агафоники. Также в этот день почитается память преподобного Иосифа. На Агафона наши предки ходили в баню и прогоняли банного духа.

В эту дату читают молитву для лечения эпилепсии. Также сегодня можно прочесть оберег на ценные вещи. Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.

Во вторник, 26 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим.