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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 октября: какой сегодня праздник

Киев • УНН

 • 31090 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября, в мире празднуют День приятных неожиданностей, пишет УНН .

26 октября: какой сегодня праздник

День приятных неожиданностей

Неизвестно, кто и когда стал инициатором его проведения, но очевидно – это положительно настроенный и открытый миру человек. Каждый год у Дня появляется все больше поклонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования.

Традиции Дня, естественно, вытекают из самого названия праздника - в этот день принято делать разные "приятности" другим людям, к тому же без особого повода и даже малознакомым. А радость от неожиданного подарка или внимания – играет немалую роль в жизни каждого из нас.

Религиозные праздники

26 октября отмечается церковный праздник мучеников Карпа и его сестры Агафоники. Также в этот день почитается память преподобного Иосифа. На Агафона наши предки ходили в баню и прогоняли банного духа.

В эту дату читают молитву для лечения эпилепсии. Также сегодня можно прочесть оберег на ценные вещи. Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.

Во вторник, 26 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим.

Украинские Национальные Новости

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