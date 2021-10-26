От 9° мороза до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По Украине сегодня ожидается сухая и довольно прохладная погода – днем до 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 26 октября без осадков.
Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза; днем 8-13° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.
Добавим
Сегодня, 26 октября, в мире отмечают День приятных неожиданностей.