Від 9° до 32° тепла: прогноз погоди на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На частині України у понеділок, 24 серпня, пройдуть дощі, температура повітря вдень підніматиметься до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 серпня у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, у східній та північно-східній частинах країни 9-14°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°.
24 серпня на Київщині вночі та вранці без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.