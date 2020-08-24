От 9° до 32° тепла: прогноз погоды на День Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На части Украины в понедельник, 24 августа, пройдут дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"24 августа в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, в восточной и северо-восточной частях страны 9-14°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°.
24 августа в Киевской области ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.