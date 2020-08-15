Від 7° до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 15 серпня в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 7-14°, на узбережжі морів та Закарпатті 15-18°; вдень 19-27°.

На Київщині 15 серпня без опадів. Температура вночі 8-13°, у Києві 11-13°, вдень 21-24°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.