От 7° до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине выходные начнутся с преимущественно сухой погоды, воздух днем прогреется до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 15 августа в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 7-14°, на побережье морей и Закарпатье 15-18°; днем 19-27°.
В Киевской области 15 августа без осадков. Температура ночью 8-13°, в Киеве 11-13°, днем 21-24°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.