Від 15° морозу до 10° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Частину України сьогодні вкриють мокрий сніг та дощ, на дорогах - ожеледиця. Температура повітря коливатиметься у межах від 15 градусів морозу до 10 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 січня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів.
У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 1-6° тепла; вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла; у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень мокрий сніг, дощ. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8 морозу, вдень 0-5 морозу, у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.