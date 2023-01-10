От 15° мороза до 10° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 10 января в западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-8 мороза, днем 0-5 мороза, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.