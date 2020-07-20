Від 12° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На заході і півдні України сьогодні очікуються дощі, вдень повітря прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, у західних, південних областях очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на півдні вночі 16-20°, вдень 28-32°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.