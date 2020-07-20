Від 12° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних, південних областях очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на півдні вночі 16-20°, вдень 28-32°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.