От 12° до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На западе и юге Украины сегодня ожидаются дожди, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, в западных, южных областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, на юге ночью 16-20°, днем 28-32°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.