Від 11° морозу до 9° тепла: синоптики розповіли, де сьогодні буде холодно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні по Україні очікується погода переважно без опадів, темпепаратура повітря протягом доби коливатиметься від 11 градусів морозу до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 12 січня без опадів, лише у південно-західних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; в західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.