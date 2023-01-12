От 11° мороза до 9° тепла: синоптики рассказали, где сегодня будет холодно

Детали

По прогнозу синоптиков, 12 января без осадков, только в юго-западных областях днем местами небольшой мокрый снег и дождь. В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.