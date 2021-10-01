Від 1 до 5: Корнієнко розповів про критерії оцінки роботи міністрів та Верховної Ради у Трускавці

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“Вона більш емоційна. Ми не вводили багато критеріїв, це просто — оцініть від 1 до 5 роботу міністра, або голови комітету, або певних органів Верховної Ради. Це більше додаткова інформація всім для розуміння ситуації, комітетам для якоїсь своєї рефлексії...Для міністрів це звичайно питання, як їх сприймають депутати, бо ці оцінки депутати ставлять. Коаліція, якою зараз є наша фракція — це роботодавець міністра”, — розповів Корнієнко.

Що було раніше

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомляла, що сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму.

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.