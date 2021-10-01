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От 1 до 5: Корниенко рассказал о критериях оценки работы министров и Верховной Рады в Трускавце

Киев  •  УНН

 • 14207 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Народные депутаты "Слуги народа" в Трускавце оценивают работу правительства и деятельность каждого из министров по пятибалльной шкале. Об этом сообщил первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Она более эмоциональная. Мы не вводили много критериев, это просто - оцените от 1 до 5 работу министра, или председателя комитета или определенных органов Верховной Рады. Это больше дополнительная информация всем для понимания ситуации, комитетам для какой-то своей рефлексии ... Для министров это конечно вопрос, как их воспринимают депутаты, потому что эти оценки депутаты ставят. Коалиция, которой сейчас является наша фракция - это работодатель министра", - рассказал Корниенко.

Что было раньше

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщала, что сегодня в Трускавце народные депутаты "Слуги народа" смогут оценить работу правительства и деятельность каждого из министров онлайн через интерактивную программу.

Сегодня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

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