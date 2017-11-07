Вічний вогонь у Києві залили цементом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Як зазначається, повідомлення про пошкоджений Вічний вогонь надійшло на диспетчерську лінію "102" у вівторок вранці.
На місці події полііція виявила вісім відер, у яких, скоріш за все, порушники принесли розчин цементу.
Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, його причини поки невідомі. На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.
У КМДА назвали інцидент "ганебним прикладом неповаги до історії та пам’яті героїв" та висловили впевненість, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили.
Як повідомляв УНН, в Одесі за ніч згоріло близько 10 автомобілів.