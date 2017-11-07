Вічний вогонь у Києві залили цементом

Як зазначається, повідомлення про пошкоджений Вічний вогонь надійшло на диспетчерську лінію "102" у вівторок вранці.

На місці події полііція виявила вісім відер, у яких, скоріш за все, порушники принесли розчин цементу.

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, його причини поки невідомі. На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.

У КМДА назвали інцидент "ганебним прикладом неповаги до історії та пам’яті героїв" та висловили впевненість, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили.

Як повідомляв УНН, в Одесі за ніч згоріло близько 10 автомобілів.