Вечный огонь в Киеве залили цементом

Как отмечается, сообщение о поврежденном Вечном огне поступило на диспетчерскую линию "102" во вторник утром.

На месте происшествия полииция обнаружила восемь ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

В КГГА назвали инцидент "позорным примером неуважения к истории и памяти героев" и выразили уверенность, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали.

Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.