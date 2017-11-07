Вечный огонь в Киеве залили цементом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Как отмечается, сообщение о поврежденном Вечном огне поступило на диспетчерскую линию "102" во вторник утром.
На месте происшествия полииция обнаружила восемь ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.
В КГГА назвали инцидент "позорным примером неуважения к истории и памяти героев" и выразили уверенность, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали.
Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.