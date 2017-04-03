Вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вибуховий пристрій у метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
“Саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами, на кадрах видно, що в одному з місць вагона, який розірваний навпіл, закладено саморобний вибуховий пристрій. Предмет не встановлено. Потяги слідують без зупинки”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.