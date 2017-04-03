Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами - СМИ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24282 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100544 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174686 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128018 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106417 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107460 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103880 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами - СМИ

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11264 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

“Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.

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