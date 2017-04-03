Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
“Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.