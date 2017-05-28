Вибухівку у нічному клубі Одеси не виявили

Спеціалісти- вибухівки перевірили розважальний заклад та прилеглу територію на наявність вибухових предметів. В результаті перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено. Наразі всіх відвідувачів впустили до розважального закладу. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 28 травня концерт С.Лободи в Одесі скасували через протести.