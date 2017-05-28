Вибухівку у нічному клубі Одеси не виявили
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 травня.УНН. У нічному клубі Одеси, де планувався сьогодні виступ співачки Лободи, вибухівки не виявлено. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Спеціалісти- вибухівки перевірили розважальний заклад та прилеглу територію на наявність вибухових предметів. В результаті перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено. Наразі всіх відвідувачів впустили до розважального закладу. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 28 травня концерт С.Лободи в Одесі скасували через протести.