Взрывчатку в ночном клубе Одессы не обнаружили

Специалисты-взрывотехники проверили развлекательное заведение и прилегающую территорию на наличие взрывчатых предметов. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружено. Сейчас всех посетителей пустили в развлекательное заведение. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 28 мая концерт С.Лободы в Одессе отменили из-за протестов .