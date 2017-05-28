Взрывчатку в ночном клубе Одессы не обнаружили
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 травня.УНН. В ночном клубе Одессы, где планировался сегодня выступление певицы Лободы, взрывчатки не обнаружено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
Специалисты-взрывотехники проверили развлекательное заведение и прилегающую территорию на наличие взрывчатых предметов. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружено. Сейчас всех посетителей пустили в развлекательное заведение. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 28 мая концерт С.Лободы в Одессе отменили из-за протестов .