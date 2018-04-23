Вибухівку шукають в будівлі одного з судів у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні поліція отримала повідомлення про замінування будівлі Ленінського районного суду в Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в області.
Згідно з інформацією, наразі правдивість повідомлення перевіряють.
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На місці події також працюють рятувальники та вибухотехніки. Територію очеплено.
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