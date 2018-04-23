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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывчатку ищут в здании одного из судов в Кропивницкого

Киев • УНН

 • 11063 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня полиция получила сообщение о заминировании здания Ленинского районного суда в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧН в области.

Взрывчатку ищут в здании одного из судов в Кропивницкого

Согласно информации, в настоящее время правдивость сообщения проверяют.

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На месте происшествия также работают спасатели и взрывотехники. Территория оцеплена.

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Украинские Национальные Новости

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