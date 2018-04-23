Взрывчатку ищут в здании одного из судов в Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня полиция получила сообщение о заминировании здания Ленинского районного суда в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧН в области.
Согласно информации, в настоящее время правдивость сообщения проверяют.
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На месте происшествия также работают спасатели и взрывотехники. Территория оцеплена.
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