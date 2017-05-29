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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вибухівку на одеському автовокзалі не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Інформація про замінування Центрального автовокзалу м. Одеси не підтвердилась. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Вибухівку на одеському автовокзалі не знайшли

“В результаті перевірки жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено. З території автовокзалу було евакуйовано 100 чоловік”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що о 10:08 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний автовокзал м. Одеси, який розташований за адресою: вул. Колонтаївська, 58, заміновано.

Як повідомляв УНН, поліція евакуйовує приміщення суду в Києві через “замінування”.

 

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