Вибухівку на одеському автовокзалі не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Інформація про замінування Центрального автовокзалу м. Одеси не підтвердилась. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
“В результаті перевірки жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено. З території автовокзалу було евакуйовано 100 чоловік”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що о 10:08 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний автовокзал м. Одеси, який розташований за адресою: вул. Колонтаївська, 58, заміновано.
Як повідомляв УНН, поліція евакуйовує приміщення суду в Києві через “замінування”.