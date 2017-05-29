Взрывчатку на одесском автовокзале не нашли

“В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено. С территории автовокзала были эвакуированы 100 человек”, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 10:08 по спецлинии “102” поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал г. Одессы, который расположен по адресу: ул. Коллонтаевская, 58, заминирован .

Как сообщал УНН, полиция эвакуирует здания суда в Киеве из-за "заминирования".