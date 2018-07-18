Вибухівку на базі відпочинку в Одеській області не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Правоохоронці не знайшли вибухівки на базі відпочинку у Затоці Одеської області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Перевірку на базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі завершено. Вибухонебезпечних речовин не знайдено. Роботу установи поновлено", - зазначили у відомстві.
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Як раніше повідомляв УНН, до поліції надійшла інформація про те, що база відпочинку у селищі Затока замінована. А вибух відбудеться 19 липня об 11:00. Через це евакуювали близько 400 осіб.