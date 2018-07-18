Взрывчатку на базе отдыха в Одесской области не нашли

"Проверка на базе отдыха в Белгород-Днестровском районе завершена. Взрывоопасные вещества не найдены. Работа учреждения возобновлена", - отметили в ведомстве.

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Как ранее сообщал УНН, в полицию поступила информация о том, что база отдыха в поселке Затока заминирована. А взрыв состоится 19 июля в 11:00. Поэтому эвакуировали около 400 человек.