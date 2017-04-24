Вибухівки в Малиновському райсуді Одеси не знайдено

"Адміністративну будівлю Малиновського районного суду та прилеглу територію спеціалісти-вибухотехніки детально перевірили на наявність вибухівки. Жодних небезпечних пристроїв та речовин не виявлено",- зазначили у відомстві.

Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції. Відомості про подію внесено до ЄРДР.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу. Наразі перевірки тривають.