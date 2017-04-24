Вибухівки в Малиновському райсуді Одеси не знайдено
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. За результатами перевірки в приміщенні Малиновського суду м. Одеси вибухівки правоохоронці не виявили. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
"Адміністративну будівлю Малиновського районного суду та прилеглу територію спеціалісти-вибухотехніки детально перевірили на наявність вибухівки. Жодних небезпечних пристроїв та речовин не виявлено",- зазначили у відомстві.
Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції. Відомості про подію внесено до ЄРДР.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу. Наразі перевірки тривають.