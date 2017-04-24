Взрывчатку в Малиновском райсуде Одессы не найдено
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. По результатам проверки в помещении Малиновского суда г.Одессы взрывчатки правоохранители не обнаружили. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
“Административное здание Малиновского районного суда и прилегающую территорию специалисты-взрывотехники детально проверили на наличие взрывчатки. Никаких опасных устройств и веществ не обнаружено”, — отметили в ведомстве.
Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию. Сведения о событии внесены в ЕРДР.
Напомним, ранее УНН сообщал, что правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании железнодорожного вокзала . Сейчас проверки продолжаются.