Вибухівки в Апеляційному суді в Одесі не знайшли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці Одеси завершили перевірку будівлі апеляційного суду на наявність вибухових предметів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
В результаті детального обстеження будівлі та прилеглої до неї території, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
На період перевірки працівників суду, а також відвідувачів було евакуйовано.
Відомості про подію внесено до ЄРДР, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який повідомив про замінування.
Нагадаємо, сьогодні о 9:30 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду на вул.Гайдара заміновано.