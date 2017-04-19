Взрывчатки в Апелляционном суде в Одессе не нашли
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители Одессы завершили проверку здания апелляционного суда на наличие взрывчатых предметов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В результате детального обследования здания и прилегающей к нему территории, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
На период проверки работников суда, а также посетителей были эвакуированы.
Сведения о событии внесены в ЕРДР правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о заминировании.
Напомним, сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул.Гайдара заминировано.