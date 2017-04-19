Взрывчатки в Апелляционном суде в Одессе не нашли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101652 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115864 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116166 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112348 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104143 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107027 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103532 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153228 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Взрывчатки в Апелляционном суде в Одессе не нашли

Взрывчатки в Апелляционном суде в Одессе не нашли

Киев  •  УНН

 • 10083 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители Одессы завершили проверку здания апелляционного суда на наличие взрывчатых предметов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В результате детального обследования здания и прилегающей к нему территории, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

На период проверки работников суда, а также посетителей были эвакуированы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о заминировании.

Напомним, сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул.Гайдара заминировано.

Украинские Национальные Новости

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