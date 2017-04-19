Взрывчатки в Апелляционном суде в Одессе не нашли

В результате детального обследования здания и прилегающей к нему территории, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

На период проверки работников суда, а также посетителей были эвакуированы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о заминировании.

Напомним, сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул.Гайдара заминировано.