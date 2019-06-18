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Вибухівку у посольстві США у Києві не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки, розташоване у Києві відновило нормальну роботу після повідомлення про загрозу замінування. Про це заявили в Посольстві США в Україні у мікроблозі Twitter, передає УНН. 

Вибухівку у посольстві США у Києві не знайшли

"Відділ безпеки Посольства США завершив розслідування загрози замінування. Станом на зараз Посольство відновило нормальну роботу", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, у Києві надійшла інформація про мінування посольства США

Як повідомляв УНН, вчора у Києві "замінували" 19 об’єктів.

Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші.

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