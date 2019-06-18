Взрывчатку в посольстве США в Киеве не нашли

"Отдел безопасности Посольства США завершил расследование угрозы заминирования. По состоянию на сейчас Посольство возобновило нормальную работу", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в Киеве поступила информация о минировании посольства США



Как сообщал УНН, вчера в Киеве "заминировали" 19 объектов.

В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и других.