Взрывчатку в посольстве США в Киеве не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки, расположенное в Киеве возобновило нормальную работу после сообщения об угрозе заминировании. Об этом заявили в Посольстве США в Украине в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Отдел безопасности Посольства США завершил расследование угрозы заминирования. По состоянию на сейчас Посольство возобновило нормальную работу", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве поступила информация о минировании посольства США
Как сообщал УНН, вчера в Киеве "заминировали" 19 объектов.
В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и других.