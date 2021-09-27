Вибухи у Калинівці: Венедіктова каже, що версія про диверсію підтверджується

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Версія вчинення вибуху на арсеналі у Калинівці Вінницької області шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується. Про це написала у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише УНН.

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“Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів”, — написала генпрокурор.

Деталі

За словами Венедіктової, у розслідуванні особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями “ДНР” та “ЛНР”.

З цією метою прокурори і слідчі також використовують заходи міжнародного співробітництва.

“Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице”, — пише генпрокурор.

Також, з її слів, продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору “А” у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня.

Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних — вчинення диверсій та терористичного акту, перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

Також за даними ОГП, вже є і ряд притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах: цих осіб підозрюють у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах.

“Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору „А“ у м. Сватове є вчинення терористичного акту. Однак, причинами розповсюдження пожежі та завдання шкоди у вигляді пошкоджень об’єктів військової частини, будівель місцевих мешканців, стало порушення вимог методичних рекомендацій, інструкцій, настанов, керівних документів Міністерства оборони України військовими службовими особами, невиконання ними наказів начальників”, — пояснює Венедіктова.

Вона заявила, що у всіх згаданих провадженнях для встановлення причин виникнення пожеж та вибухів боєприпасів на складах за ці роки допитано понад 3500 свідків та потерпілих, у тому числі із застосуванням поліграфа; проведено понад 1700 оглядів; отримано понад 50 тимчасових доступів до документів; призначено близько 650 експертиз, переважна частина з яких уже завершена; проведено інші слідчі та процесуальні дії і ми й далі рухаємося до встановлення істини.

Контекст

Ввечері 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані в районі села Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

Раніше розслідувач Христо Грозев повідомив, що у Bellingcat вважають, що російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах боєприпасів в Україні.

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