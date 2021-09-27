Взрывы в Калиновке: Венедиктова говорит, что версия о диверсии подтверждается

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“Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров”, — написала генпрокурор.

Детали

По словам Венедиктовой, в расследовании особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями “ДНР” и “ЛНР”.

С этой целью прокуроры и следователи также используют меры международного сотрудничества.

“Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице”, — пишет генпрокурор.

Также, по ее словам, продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора “А” в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных — совершение диверсий и террористического акта, проверяются также причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступления пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

Также по данным ОГП, уже есть и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах: этих лиц подозревают в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах.

“Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора „А“ в г. Сватово является совершение террористического акта. Однако, причинами распространения пожара и ущерба в виде повреждений объектов воинской части, зданий местных жителей, стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, наставлений, руководящих документов Министерства обороны Украины военными должностными лицами, невыполнение ими приказов начальников”, — объясняет Венедиктова.

Она заявила, что во всех упомянутых процессах для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошено более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено более 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия и мы и дальше двигаемся к установлению истины.

Контекст

Вечером 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

Ранее расследователь Христо Грозев сообщил, что в Bellingcat считают, что российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах боеприпасов в Украине.