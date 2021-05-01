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Російське ГРУ ймовірно причетне до вибухів на військових складах в Україні - Bellingcat

Російське ГРУ ймовірно причетне до вибухів на військових складах в Україні - Bellingcat

Київ • УНН

 • 22403 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Розслідувач Христо Грозев повідомив, що у Bellingcat вважають, що російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах боєприпасів в Україні у 2014-2015 рр. Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV, повідомляє УНН.

“Спочатку треба поглянути чисто аналітично і сказати, якщо Росія, якщо ГРУ (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ або Головного розвідувального управління. - Ред.) робило це у країнах Європейського союзу, з якими вони перебувають у стані неформальної війни, то чи є взагалі шанс, що вони не робили цього в Україні, де вже доведено, що в них була агентурна мережа, і триває війна? Тобто аналітичний висновок може бути один: так, вони робили спроби підривів в Україні також”, – заявив Грозев.

Розслідувач додав, що враховуючи останню інформацію щодо методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії, у Bellingcat зробили висновок, що Росія може бути причетна до вибухів на військових складах в Україні у 2014-2015 рр.

“Почерк достатньо стандартний і повторюється у кожному з вибухів. Вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою. Тобто могли активувати детонатор пізніше, здалеку з мобільного. Але завжди спочатку вони спричиняли на складах пожежу. І під час пожежі задіювали детонатор, щоби це скидалося на просту пожежу. Так робили в усіх випадках зі складами”, – повідомив журналіст.

Вибухи на військових складах

Протягом 2014 - 2018 років в Україні сталася низка пожеж (вибухів) військових складах, мова йде про НП в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.). Втрати від пожеж оцінюються в мільярди доларів.

Якщо ж говорити про період 14 – 15 років, то мова ймовірно йде про НП у Сватовому та Кривому Розі.

Сватове

29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області загорілися військові склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Вогонь лютував добу, снаряди розліталися на відстань до 4-х кілометрів від епіцентру загоряння. За даними ДСНС, 4 людини загинули, 16 отримали поранення. Причиною пожежі на артскладі у ГПУ назвали недбалість посадових осіб.

Кривий Ріг

20 березня 2014 року у Кривому Розі загорілися військові склади з танками, повністю заправлені паливом і з повними боєкомплектами. Тоді згоріли два танки Т-64. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, за даними Bellingcat, після диверсії на складі боєприпасів в Чехії російські спецслужби двічі намагалися вбити болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну.

Українські Національні Новини

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