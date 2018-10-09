Вибухи на складах в Ічні: Україна залучить консультативну допомогу НАТО

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією на військових складах в Ічні Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони та М3С залучити матеріально-технічну та консультативну допомогу НАТО для реформування системи безпечного збереження боєприпасів. Відповідну заяву Президент оприлюднив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.