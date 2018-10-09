Взрывы на складах в Ичне: Украина привлечет консультативную помощь НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне Президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов. Соответствующее заявление Президент обнародовал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов", - написал Президент.
По его словам, членам НАТО будет передано подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.
"Стандарты Альянса должны быть немедленно введены и в этой стратегически важной сфере", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, по словам Президента, на сегодня в Украине нет склада, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО.