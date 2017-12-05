Вибух в зоні зникнення субмарини "Сан-Хуан" був сильнішим 100 кг тротилу

Зазначається, що фахівці з аргентинського міноборони здійснили вибух в 100 кг тротилу на глибині в 40 м, щоб порівняти звук від цього вибуху з зареєстрованим раніше в районі зникнення субмарини.

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За даними Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, обрана точка збігається з місцем, де було зафіксовано "потужне явище, аналогічне вибуху".

Нагадаємо, 1 грудня ВМС Аргентини прийняли рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна “Сан-Хуан”, який зник два тижні тому. Ймовірну причину вибуху на зниклому підводному човні - висока концентрація водню.