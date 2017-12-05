Взрыв в зоне исчезновения субмарины "Сан-Хуан" был сильнее 100 кг тротила
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. ВМС Аргентины провели в зоне поисков пропавшей субмарины "Сан-Хуан" пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и выяснили, что взрыв при исчезновении подводной лодки был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias, передает УНН.
Отмечается, что специалисты из аргентинского минобороны осуществили взрыв в 100 кг тротила на глубине в 40 м, чтобы сравнить звук от этого взрыва с зарегистрированным ранее в районе исчезновения субмарины.
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По данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выбранная точка совпадает с местом, где было зафиксировано "мощное явление, аналогичное взрыва".
Напомним, 1 декабря ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", который исчез две недели назад. Вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке - высокая концентрация водорода.