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09:37 • 12389 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Взрыв в зоне исчезновения субмарины "Сан-Хуан" был сильнее 100 кг тротила

Взрыв в зоне исчезновения субмарины "Сан-Хуан" был сильнее 100 кг тротила

Киев  •  УНН

 • 31212 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. ВМС Аргентины провели в зоне поисков пропавшей субмарины "Сан-Хуан" пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и выяснили, что взрыв при исчезновении подводной лодки был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias, передает УНН.

Отмечается, что специалисты из аргентинского минобороны осуществили взрыв в 100 кг тротила на глубине в 40 м, чтобы сравнить звук от этого взрыва с зарегистрированным ранее в районе исчезновения субмарины.

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По данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выбранная точка совпадает с местом, где было зафиксировано "мощное явление, аналогичное взрыва".

Напомним, 1 декабря ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", который исчез две недели назад. Вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке - высокая концентрация водорода.

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