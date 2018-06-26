Вибух в кратері вулкана на Гаваях спровокував потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сильний вибух в кратері вулкана Кілауеа на острові Гаваї, що входить до складу однойменного американського штату в Тихому океані, спровокував в понеділок землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН з посиланням на ТАСС.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 800 метрів. Після підземного поштовху в кратері стався ще один вибух, проте меншої сили. Як зазначила USGS, вулкан Кілауеа зберігає високу активність, і поки неможливо передбачити, коли вона піде на спад.
Як повідомляв УНН, білі кислотні хмари диму і надзвичайно тонкі скляні уламки піднімаються в небо над Гаваями після того, як розплавлена магма з вулкана Кілауеа потрапила в океан, створивши ще одну небезпеку від виверження, що почалося понад два тижні тому.
Нагадаємо, у четвер 17 травня на Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа, що супроводжувалося потужними вибухами, які застелили небо попелом і димом.