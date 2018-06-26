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9 марта, 09:44 • 120503 просмотра

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Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал мощное землетрясение

Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал мощное землетрясение

Киев  •  УНН

 • 20284 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН.  Сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 метров. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы. Как отметила USGS, вулкан Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно предсказать, когда она пойдет на спад.

Как сообщал УНН, белые кислотные клубы дыма и чрезвычайно тонкие стеклянные обломки поднимаются в небо над Гавайями после того, как расплавленная магма из вулкана Килауэа попала в океан, создав еще одну опасность от извержения, начавшегося более двух недель назад.

Напомним, в четверг 17 мая на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, что сопровождалось мощными взрывами, которые застелили небо пеплом и дымом.

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