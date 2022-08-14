Вибух у Єревані: кількість постраждалих зросла до 57
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Число постраждалих внаслідок вибуху в ТЦ «Сурмалу» в столиці Вірменії Єревані досягло 57, з них 36 – у стані середньої тяжкості, повідомляє УНН з посиланням на МОЗ Вірменії.
Деталі
20 постраждалих отримали першу допомогу та виписані.
Потерпілих у вкрай тяжкому стані немає, стан інших оцінюється як задовільний.
«А 5-річна дитина, яка проходила лікування у відділенні реанімації МЦ «Сурб Аствацамайр», переведена в палату», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За попередніми даними, на території оптово-роздрібного ринку "Сурмалу" о 13.23 пролунав вибух, потім спалахнула пожежа. За останніми даними МНС загинула 1 особа, постраждали 57.