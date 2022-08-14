Вибух в Єревані: одна людина загинула та 20 поранені

Деталі

За даними рятувальників, займання почалося на складі з піротехнікою. Великої кількості жертв вдалося уникнути, оскільки в неділю відділи з феєрверками не працюють.

Вибухи не припиняються досі.

Крім того, за даними ЗМІ, обстановка на місці вибухів та пожежі на єреванському ринку "Сурмалу" напружена.

Поліцейські просять шокованих очевидців залишити небезпечну територію. Відбуваються невеликі сутички.

Раніше

У торговому центрі "Сурмалу" у Єревані стався сильний вибух.