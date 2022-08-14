Взрыв в Ереване: число пострадавших возросло до 57

Детали

20 пострадавших получили первую помощь и выписаны.

Пострадавших в крайне тяжелом состоянии нет, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

«А 5-летний ребенок, проходивший лечение в отделении реанимации МЦ «Сурб Аствацамайр», переведен в палату», - говорится в сообщении.

Напомним

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13.23 прогремел взрыв, затем вспыхнул пожар. По последним данным МЧС погиб 1 человек, пострадали 57.