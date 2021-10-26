Вибух у Набережних Челнах: є загибла і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Четверо людей постраждали, 32 евакуйовані після вибуху газу у житловому п'ятиповерховому будинку в Набережних Челнах. Серед постраждалих – двоє неповнолітніх 17 та 11 років. Про це повідомляє МНС Росії по Татарстану, пише УНН.
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Стан 11-річного постраждалого лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Декілька людей перебувають під завалами.
До місця події направлені кінологи, у готовність приведені аеромобільні угруповання ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан та Приволзького пошуково-рятувального загону МНС Росії. Загалом на місці працюють понад 90 осіб та 35 одиниць техніки.
Російські ЗМІ пишуть, що дівчина 1999 року народження, яка постраждала від вибуху в будинку в Набережних Човнах, померла в лікарні. За життя постраждалої останні кілька годин билися лікарі.
Нагадаємо
Вибух в Набережних Челнах зруйнував кілька квартир на двох поверхах житлового будинку, також обвалився дах.