Взрыв в Набережных Челнах: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет. Об этом сообщает МЧС России по Татарстану, пишет УНН.
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Состояние 11-летнего пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами.
К месту происшествия направлены кинологи, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России. В общей сложности на месте работают более 90 человек и 35 единиц техники.
Российские СМИ пишут, что пострадавшая от взрыва в доме в Набережных Лодках девушка 1999 года рождения скончалась в больнице. При жизни пострадавшей последние несколько часов сражались врачи.
Напомним
Взрыв в Набережных Челнах разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома, также обрушилась крыша.