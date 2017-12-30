Вибух у магазині в Петербурзі: ФСБ затримала організатора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Федеральна служба безпеки Росії затримала організатора та виконавця вибуху саморобного вибухового пристрою в магазині "Перехрестя" в Санкт-Петербурзі. Про це з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ повідомляє РИА Новости, передає УНН.
Зазначено також, що підозрюваного передали в Слідчий комітет РФ для проведення подальших дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого 18 людей постраждали.