Взрыв в магазине в Петербурге: ФСБ задержала организатора

Отмечено также, что подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших действий.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали.